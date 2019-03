Caterina Balivo, proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me per Vera Santagata

Proposta di matrimonio in diretta da Caterina Balivo a Vieni da me. Nel corso della puntata di oggi Caterina Balivo ha ospitato direttamente da L'Eredità, il game show del preserale della rete, Flavio Insinna e le professoresse Chiara Esposito, Laura Dazzi, Eleonora Arosio e Vera Santagata. Proprio quest'ultima è diventata la protagonista di un fuori programma: la professoressa ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta tv dal suo fidanzato Dino, di professione attore, grazie alla complicità di Insinna.

L'iniziativa ha colto di sorpresa un'emozionata Vera: la ragazza non ha esitato a dire di sì. «Sono venuto qui a chiedere la mano di Vera Santagata», aveva anticipato Dino a Caterina Balivo in un'intervista qualche minuto prima. «Ci siamo conosciuti nel giugno 2016 ma allora lei stava andando a convivere con un altro. In quell'occasione le avevo chiesto un selfie. All'epoca ero disilluso dall'amore perché venivo dalla fine di un matrimonio e avevo una bambina di due anni. Poi qualche mese dopo ho ritrovato Vera a cena grazie a un amico in comune. Stiamo insieme da 2 anni ed è scoppiata a piangere quando mia figlia Rebecca le ha chiesto con una lettera di venire a vivere da noi. Perché ho scelto di chiederle di sposarmi in tv? Avevo inizialmente organizzato una caccia al tesoro ma poi mi ha detto che gliele faceva sempre il suo ex…», ha detto il promesso sposo.

