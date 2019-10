Caterina Balivo, racconto choc di Haber: «Feci la pipì sul palco all'esordio a teatro»

Alessandro Haber a Vieni da me: «Il mio esordio in teatro? Feci la pipì sul palco...». Caterina Balivo incredula. L'attore, volto del programma di Rai2 Maledetti amici miei, si è raccontato nel salotto di Rai1, dall'infanzia ad oggi. E tra i tanti aneddoti, Alessandro Haber ha parlato anche della sua primissima volta in teatro. L'attore, che ha voluto fare questo mestiere fin da piccolo, ha raccontato della prima volta che è salito su un palcoscenico: «Ero un bambino ed era la mia prima volta su un palco teatrale. Dall'emozione mi sono fatto la pipì sotto ed è arrivata fino alle prime file». La regia manda in onda la foto del piccolo Alessandro Haber al suo esordio e Caterina Balivo si intenerisce.

Poi la sorpresa all'attore, entra la moglie Antonella Baravo, madre della figlia Celeste «Donna meravigliosa, bravissima attrice - dice Haber - Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa sua (ride, ndr). Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate». Infine, arriva un videomessaggio della figlia Celeste e Alessandro Haber si commuove.

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA