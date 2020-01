Natasha Stefanenko a Vieni da me con il marito: «Sarò la sua badante russa in futuro»

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni, sono stati ospiti di Vieni da me, la trsmissione televisiva condotta da Caterina Balivo. La coppia, protagonista di un simpatico siparietto, s'è lasciata andare anche ad alcune battute. «Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così», dice ironicamente la Stefanenko. «Io mi diverto qui, mi sento un po’ a casa mia», ha aggiunto Natasha. I due, poi, hanno affermato di essere innamoratissimi nonostante siano passati più di vent’anni da quando stanno insieme.

Per Natasha e Luca è arrivata anche la domanda della figlia Sasha, che ha chiesto qual è il peggior difetto dei due. «Il suo difetto più grande è che è diventata troppo social, io ormai vado a letto con il truccatore vicino perchè riprende tutto», ha detto Luca, mentre Natasha ha svelato un simpatico aneddoto: «La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti». L'ex modella russa è molto social, e a confermare la sua presenza a Vieni da me era stata proprio lei, attraverso Instagram. «Assonnati ma felici. Si parte verso Roma! Vieni da me ci aspetta, Caterina Balivo arriviamo», recita il post.



