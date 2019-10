Vieni da Me, Maria Teresa Ruta: «Le rughe delle conduttrici non piacciono ai dirigenti»

ROMA - Maria Teresa Ruta a Vieni da me: «Hanno tentato di violentarmi...». Caterina Balivo si commuove. La conduttrice piemontese si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Rai1, rivelando anche un episodio molto doloroso della sua vita. Cinque anni prima di concoscere l'ex marito Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta fu vittima di un tentativo di violenza sessuale. Ecco la sua testimonianza: «Mi strapparono la camicetta, ma non riuscirono a togliermi i jeans. Furono minuti interminabili e fu terribile. Hanno condizionato il mio rapporto con gli uomini, tanto che non ho avuto più rapporti. Cercavo di coprirmi, non volevo parlarne con nessuno, mi sentivo in colpa perché non mi ero accorta che mi stavano pedinando».

Maria Teresa Ruta in lacrime a "Storie italiane": «Incosciente e leggera con i figli. Dovevo esserci di più»

Maria Teresa Ruta e le discriminazioni di genere in tv: "Le rughe delle conduttrici non piacciono ai dirigenti" https://t.co/O2p8M3nUNF — Serie TV (@SerieTvserie) October 29, 2019

E sarebbe stato proprio l'amore di Amedeo Goria che l'ha aiutata a superare il trauma. «Quando capì le mie difficoltà - conclude Maria Teresa Ruta - ne parlammo e gli spiegai cosa mi era successo.».

«Prima lavoravo sempre – ha raccontato – eravamo in poche e c’era spazio, adesso c’è meno spazio perché ce ne è per più persone. Mi manca quel ruolo sono sincera, soprattutto il contatto quotidiano col pubblico che mi ha seguito nelle trasmissioni, fatte in particolar modo per Rai 1. Però se ci penso… Sono stata tanto fortunata ad avere raggiunto traguardi inimmaginabili». Ma non è tutto. A quanto pare ci sarebbe anche un problema di età. «È inutile dire – ha evidenziato – che non ci sia differenze tra conduttori uomini e donne. Le nostre rughe non piacciono ai dirigenti, invece le loro pancette… Vabbè, lasciamo perdere se no… E poi i conduttori hanno età diverse, le donne non possono o devono tirarsi. Io invece mi tengo le mie rughe».

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA