Caterina Balivo, la rivelazione di Jerry Calà: «Ho rischiato di morire, dicevano: "lo stiamo perdendo"»

Caterina Balivo a "Vieni da me" ospita Jerry Calà che parla dell'amore con Mara Venier, ma soprattutto di un drammatico incidente nel quale ha rischiato la vita.

«Dopo un incidente, mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso - ha raccontato - Ho cercato il telefonino per chiamare i soccorsi, ma quella sera l’avevo lasciato a casa. Sono così stato cinque ore ad urlare, ma continuavo a pensare che non poteva finire tutto così. Mi sono anche addormentato finché è arrivato un pescatore, un ragazzo che si è avvicinato e mi ha riconosciuto subito e gli ho detto vai a chiamare l’ambulanza. Per la prima volta ho sentito una frase che dicono nei film cioè ‘lo stiamo perdendo».



