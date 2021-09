La Casa di Carta 5 su Netflix da oggi: cosa è successo nelle parti precedenti

Venerdì 3 Settembre 2021, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 15:37

"La Casa di Carta 5" è ora disponibile su Netflix: a partire da questa mattina, la nuova stagione dell'attesissima serie tv è finalmente accessibile sulla piattaforma. Si tratta di un ciclo di 5 episodi, altri 5 usciranno poi nel mese di dicembre. È l'ultima stagione e i fan, con il fiato sospeso dall'anno scorso, non vedono l'ora di scoprire cosa succederà. La serie spagnola pubblicata in Italia per la prima volta nel 2017, ha in breve tempo conquistato il mondo intero. Come finiranno le vicende del Professore e della sua squadra? Un breve riassunto prima di godersi i rintocchi finali della serie.