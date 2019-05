La Casa di Carta 3, il video del professore: «Hanno arrestato uno dei nostri, siamo costretti a reagire»

«Il Professore ha un messaggio per voi. La terza parte de La casa di carta debutta il 19 luglio. Solo su Netflix». Con questo messaggio è apparso il trailer della nuova serie de "La Casa di Carta". Su Youtube l'anticipazione della serie numero 3 dedicata alla "banda di ladri" più famosa della nuova tv. Un altro pezzo della storia viene dunque svelata grazie al teaser in cui il professore, l'ideatore del piano della rapina di Madrid, dice al pubblico: «Uno dei nostri è stato catturato e tenuto in un luogo segreto. Faremo le cose in grande».



