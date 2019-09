«Carolyn Smith è morta», ma è una fake news. Lo sfogo della coreografa: «Sono viva e vado avanti con le cure»

Carolyn Smith risponde con un video su Instagram alle voci, sempre più frequenti e diffuse negli ultimi giorni, che la vorrebbero in fin di vita o addirittura morta.

Carolyn Smith mostra la stanza della chemio: «Con il caldo i dolori aumentano, ma io non mollo»



La coreografa britannica, nota nel nostro paese soprattutto per la partecipazione al talent show di , ha deciso di sfogarsi in maniera diretta contro tutte le voci relative alla sua morte che negli ultimi giorni l'hanno letteralmente assalita.

Fin dall'inizio Carolyn ha condiviso infatti con i suoi fan la dura lotta contro la sua malattia e pubblica con costanza aggiornamenti sugli sviluppi di quest'ultima.

«Buongiorno. Un messaggio semplice. SONO VIVA!!! Non sono in fin di vita! 🤟 Sto bene e sto andando avanti con le mie cure. NON ho mai smesso di lavorare. NON ho mai smesso di essere positiva. NON ho mai smesso di essere ironica. NON ho mai smesso di vivere la mia bellissima vita» la didascalia scelta per accompagnare il video che, pubblicato sul profilo Instagram della stessa Smith, segue a ruota il post ufficiale pubblicato ieri dallo staff della britannica sempre sul suo profilo social.

