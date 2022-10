Carmen Russo assente in studio al Gf Vip, come sta dopo la caduta?

Martedì 11 Ottobre 2022, 12:27

Al GF Vip gli utenti si stanno interrogando su un piccolo mistero: la puntata è infatti terminata con Orietta Berti che ha cantato “Via dei ciclamini” al posto del solito balletto di Carmen Russo. Cosa è successo? Per alcuni potrebbe c’entrare la caduta di Carmen della scorsa settimana: “Giovedì Carmen Russo è caduta e noi adesso dobbiamo ascoltare Via dei ciclamini. Buonanotte” ha scritto un utente. “Cara Orietta il GF Vip Night appartiene solo alla unica e sola regina Carmen Russo. Fattene una ragione, quindi via, chiudere”. “Ma Carmen Russo sta bene? Aspettavo solo le sue spaccate e le ruote” hanno commentato altri. “Carmen è in convalescenza dopo la caduta?!”, “Dov’è Carmen Russo? Voglio la radiografia dell’anca in diretta”, “Quello studio imploderà quando Carmen Russo farà un balletto mentre Orietta canta”. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

Gf Vip, Antonella cade dopo la puntata: ecco come è successo