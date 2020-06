Carlo Conti torna su Rai Uno con Top Dieci: D’Alessio, Lamborghini e Maionchi contro Frassica, Leotta e Malgioglio

Torna Carlo Conti Dopo l’esordio boom di domenica scorsa (3.969.000 spettatori e il 19.2% di share) che l’ha consacrato leader del prime time: tutto pronto per la seconda puntata di “Top Dieci”, il nuovo varietà di Rai1, venerdì 19 giugno alle 21.25.

Sarà una nuova serata all’insegna dell’allegria e del buonumore, ma che richiederà anche uno sforzo di memoria e d’intuito per indovinare tutte le classifiche protagoniste nel corso della puntata, che spazieranno dalla musica alla cronaca, dall’attualità al cinema. Obiettivo, conoscere gli usi e i costumi degli ultimi 60 anni del Bel Paese.

Anche questa settimana due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affronteranno con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, mentre la seconda da Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio.

In pratica, il loro compito sarà di scoprire tante diverse "hit parade" legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino ad oggi.

Ogni classifica sarà anticipata da una clip che introdurrà l'anno protagonista, per inserire nella giusta cornice gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Ospiti di questo secondo appuntamento Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose di loro magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Anche i telespettatori potranno "costruire", per mezzo dei social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica su un tema che sarà presentato a inizio puntata. Il risultato sarà svelato nel finale della trasmissione, e ci mostrerà un altro aspetto inedito e attuale del nostro Paese. Nella seconda puntata si chiederà agli italiani "il primo piatto preferito". La domanda è già in rete e chiunque può inviare la propria risposta, contribuendo così a farci conoscere (e riconoscere) un po' di più.

Da segnalare che “Top Dieci”, a causa delle norme di sicurezza dovute al Coronavirus, non prevede la presenza del pubblico, dell'orchestra e del balletto. Inoltre, all’interno dello Studio saranno adottare tutte le misure di sicurezza previste, a partire dal distanziamento tra i partecipanti.

Il varietà di Rai1 (in collaborazione con Banijay Italia) ha la regia di Maurizio Pagnussat e la scenografia di Riccardo Bocchini.

Ultimo aggiornamento: 19:34

