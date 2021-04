Canzone Segreta, domani ultima puntata speciale con Serena Rossi su Rai1

"Canzone Segreta", lo show di Rai1 condotto da Serena Rossi giunge al suo ultimo appuntamento con i telespettatori. In onda martedì 20 aprile alle 21.25, la puntata speciale dal titolo “Stasera Canzoni Segrete”, avrà per protagonisti della serata Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi. Nel gran finale di stagione verranno riproposte le soprese musicali più riuscite della prima stagione: troveranno nuovamente spazio ospiti come Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith. “Stasera Canzoni Segrete” aprirà il sipario su uno show emotainment che celebra i sogni, le storie e le passioni delle persone. Al centro del programma i più importanti momenti della vita di personaggi pubblici: dopo aver ‘indagato’ nelle loro storie, grazie al supporto di eccellenti complici, ecco arrivare la canzone segreta: una sorpresa canora, un brano che sarà eseguito con un arrangiamento nuovo, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Per i saluti finali Serena Rossi riserverà per il pubblico una speciale performance canora rendendo omaggio alle vittime di Covid-19 del nostro Paese con il brano “La cura” di Franco Battiato:i loro nomi scorreranno sul videowall.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Serena Rossi venerdì torna con Canzone Segreta su Rai 1: Belen... L'INTERVISTA L'attrice Serena Rossi tra spettacolo e famiglia: «Con... SANREMO Serena Rossi, la ‘Canzone segreta’ ad Amadeus a Sanremo:...

Non ci stancheremo mai di tutte queste emozioni! 😍 La 5ª puntata e tutti gli highlights di #CanzoneSegreta sono disponibili su RaiPlay: https://t.co/89UlFca4TK pic.twitter.com/4mnUFrIDLc — Rai1 (@RaiUno) April 17, 2021

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA