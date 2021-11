Cacciari sbotta contro la Gruber a "Otto e Mezzo": «Perché mi invita se vuole parlare solo lei?»

«Ma perché mi invita, se mi fa una domanda e poi vuole parlare lei? Si risponda lei, allora: io sono tranquillissimo, non ho mica bisogno di venire a La7». Scintille ieri sera tra il filosofo Massimo Cacciari e Lilli Gruber nel corso della trasmissione 'Otto e Mezzò. Ospite del programma sul tema dei vaccini Covid, Cacciari spiega: «Ricevo decine di messaggi da parte di scienziati, che mi dicono 'siccome sei l'unico che fanno parlare in televisione su questi temi, vai e cerca di spiegare qualcosa. Ma non è il mio mestiere». «Io, come sa, non invito i no vax nella mia trasmissione..», ribatte la Gruber«. E Cacciari si inalbera: »Ma cosa c'entrano i no vax? Sto parlando di immunologi, vuole i nomi e i cognomi? Vuole che le spieghi cosa dice il professore emerito dell'Università di Nottingham sui rischi del vaccinare i bambini?«, incalza.

Il botta e risposta

Botta e risposta ad alto grado di adrenalina che hanno animato il web, tanto da far diventare #Cacciari trend topic su Twitter già da ieri sera. Gli internauti si dividono fra i tifosi del professore veneziano e chi ne critica le posizioni. »Bravo Cacciari. Cerchiamo di riaccendere il lumicino della ragione in chi l'ha spento«, twitta un utente. »Sei tutti noi!- gli fa eco un altro- Grazie per le tue parole di verità ed il tuo coraggio«. »Non si può non dare ragione a Cacciari dalla Gruber! Cacciari è l'unica persona di sinistra che onestamente potrei vedere come Presidente della Repubblica: filosofo, libero senza essere vassallo di qualcuno/qualcosa, estremamente terzo e imparziale, colto e molto umile per giunta«, aggiunge un altro. Ma c'è anche chi non manda giù le posizioni in controtendenza del filosofo: »L'involuzione di Cacciari: da filosofo a ciarlatano con simpatie no vax in un batter di ciglia! Ha la faccia di bronzo di affermare in TV che la maggior parte dei contagiati sono vaccinati«, scrive un internauta. Ma c'è anche chi resta più imparziale, e si gode lo 'spettacolò televisivo: »Per stasera sto a posto così«, scrive un utente postando l'emoticon dei pop-corn.