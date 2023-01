C'è posta per te, Valentina Paradiso spiazza con l'ultimo post su Instagram

Mercoledì 11 Gennaio 2023, 10:19

Nella prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te, ha fatto discutere la storia d'amore tra Stefano Ranucci e Valentina Paradiso. Gli utenti più scaltri hanno scoperto che i due non si seguono su Instagram, ipotizzando così la fine della loro storia d'amore. Dopo l'attenzione ricevuta da media e social, Valentina avrebbe deciso di reagire pubblicando su Instagram prima una foto del suo matrimonio poi un selfie, scrivendo "Ciascuno giudica bene ciò che conosce e solo di questo è buon giudice“. Per sapere come è andata realmente a finire tra i due, però, bisognerà aspettare l'ultima puntata della trasmissione quando Maria De Filippi racconterà il percorso di alcune delle storie raccontate a C'è posta per te. Photo Credits: per gentile concessione Mediaset - Ufficio Stampa Music: "Summer" from Bensound.com

