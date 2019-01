C'è posta per te, Angela è sterile e l'ex Roberto glielo rinfaccia. Ma è lei a chiedere perdono

Con un ritardo mondiale. Ho solo un dubbio. Perché questa ci vuole tornare insieme con l'uomo dei VALORI ???#cepostaperte pic.twitter.com/IPJMdW1UGH — AlessiaG🎈 (@AlessiaGuetti) 27 gennaio 2019

Le ha messo le mani addosso per aver trovato messaggi con un altro, l’ha insultata e sminuita per la sterilità, non gli è stato accanto per il lutto di suo fratello anzi, dice che trascurava le faccende di casa in quel periodo #CePostaPerTe pic.twitter.com/Jwidas0PmU — 𝗲𝗳𝗳𝗲. (@_neardeath) 26 gennaio 2019

A c'è posta per te il pubblico si è diviso sulla storia diuna coppia di ex il cui rapporto si è incrinato per una presunta infedeltà e l'impossibilità della donna di avere figli.A chiedere perdono è, che è stata lasciata daper un presunto tradimento. La donna racconta la sua versione: prima di separarsiha vissuto un momento di confusione durante il quale aveva cominciato a frequentare un altro ragazzo, anche se giura di non aver mai tradito fisicamente il compagno. A determinare la rottura, la scoperta da parte didi un secondo cellulare cheutilizzata per sentire l'altro uomo.La simpatia del pubblico disi è rivolta in un primo momento a Roberto, ma la situazione si è ribaltata quando l'uomo è entrato in studio eha svelato un altro dettaglio della storia: il momento di confusione di Angela sarebbe stato provocato da un comportamento denigratorio del compagno. Secondo quanto raccontato, Roberto era solito rinfacciare a Angela il fatto che non potesse avere figli dicendole: «Ti sposo solo se mi rendi padre».Roberto non ha voluto aprire la busta e dare una seconda possibilità a Angela, poiché ha spiegato di non riuscire più a fidarsi della ex: «Non riesco a perdonarla. Mi ha deluso. Sa che tengo ai valori come l'onestà. Tu sai che carattere ho e ora ti tieni le tue responsabilità. Io sono geloso e non ho più fiducia», ha detto l'uomo prima di aggiungere delle frasi alle qualinon ha potuto fare a meno di rispondere.«L'ho cresciuta io», dice Roberto, raccogliendo il rimprovero della De Filippi: «Non l’hai cresciuta tu, non si dice. Al massimo, siete cresciuti insieme». «Mi trascurava l’appartamento, non lo teneva pulito», ha poi lamentato Roberto, risultando decisamente antipatico al pubblico a casa che ha commentato la puntata disui social.