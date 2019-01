"C'è posta per te" torna da sabato 12 gennaio: e in programma c'è già un super ospite

Apre la nuova stagione di "C'è posta per te" che torna sabato 12 gennaio su Canale 5. Super ospite della prima puntata e protagonista di una bellissima sorpresa, sarà Ricky Martin, il cantante diventato papà per la terza volta pochi giorni fa.







Per la 22esima edizione ci sarà anche qualche novità. Ma in primo piano ci saranne storie di persone comuni che si mettono in gioco per recuperare un rapporto con una persona cara, oppure per realizzare un desiderio impossibile. I protagonisti, divisi dalla afmosa busta, condivideranno con i telespettatori la loro storia. A condurre le emozioni sarà sempre Maria De Filippi. © RIPRODUZIONE RISERVATA