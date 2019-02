C'è posta per te, Claudio Amendola in lacrime: «Scusate se vi abbiamo lasciato un Paese così»

Una storia emozionante a C'è Posta per Te. E con un bellissimo lieto fine. Andrea e Alessandra, due giovani genitori 20enni, tanto innamorati ma anche tanto in difficoltà. Lui, diventato papà a 17 anni, ha lasciato gli studi per far fronte alle sue responsabilità ha sempre accettato qualsiasi tipo di lavoretto. Quando si è presentato a C’è posta per la prima volta aveva ancora un lavoro ma, nelle ultime settimane Andrea ha perso il lavoro.

Il suo racconto ha commosso tutti, anche Claudio Amendola, chiamato in trasmissione dalla De Filippi per la sorpresa ad Alessandra: «Siete due bellissime persone. Per l’impegno, la voglia, l’esempio di Andrea, veramente io credo che tutti i ragazzi italiani dovrebbero in processione stringergli la mano, specialmente quelli che si lamentano. Scusate se vi abbiamo lasciato un Paese così».

Questa storia, però, alla fine si è conclusa bene. Un imprenditore, infatti, ha offerto un lavoro a tempo indeterminato ad Andrea, emozionando tutti i presenti in studio.

