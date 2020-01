C'è Posta per te, Can Yaman da Maria De Filippi ma qualcosa va storto durante la sorpresa

Can Yaman da Maria De Filippi, qualcosa va storto durante la sorpresa a C’è posta per te. I fan: «Non è possibile». Stasera, l'attore turco, protagonista di Bitter Sweet, è stato ospite della trasmissione di Canale 5. Una ragazza, Ilaria ha voluto ringraziare pubblicamente la madre Rita e la sorella Veronica, che l'hanno supportata dopo che lei ha avuto un incidente stradale e poi ha dovuto combattere contro un tumore. Can Yaman doveva essere la loro "sorpresa".

C'è posta per te, Can Yaman ospite della seconda puntata: il suo nuovo look fa il giro del web

La storia ha emozionato il pubblico. Ma la reazione di Rita e Veronica all'arrivo di Can Yaman in studio ha lasciato di stucco i telespettatori. Ai follower, la reazione delle due donne sarebbe sembrata piuttosto fredda. «Due settimane che fanno sorprese con attori conosciuti e amatissimi e due settimane che le persone che ricevono la sorpresa rimangono indifferenti. Ma sicuri che fossero i loro attori preferiti?», chiede un utente su Twitter. E ancora: «Sabato scorso Johnny, stasera questo fi*** turco. E nessuno fa una piega. Ma solo io mi emozionerei e farei la pazza alla vista anche solo del postino per sbaglio nella mia città?». Una follower aggiunge: «Ma sicura che alla madre e alla sorella piacesse Can? Perché non lo hanno filato di pezza».

Can Yaman ha regalato a Ilaria, Rita e Veronica delle valigette con dei regali: «Un dono per alleggerire la vostra sofferenza».



