C'è posta per te, con Julia Roberts si chiude in bellezza: share da record 28,9%

Julia Roberts super ospite chiude in bellezza la nona edizione di C'è posta per te. Con una media di 5.465.000 telespettatori e del 28.9% di share (che sale al 30.61% sul target commerciale) il people show di Maria De Filippi sempre leader della prima serata del sabato chiude con un bilancio record anche sul pubblico più giovane: 37.9% di share tra le ragazze 15-19enni e del 42.8% di share tra le 25-34enni.

Julia Roberts commossa a C'è Posta per Te: frecciatina a George Clooney

Soddisfazione di Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «Ancora una volta, Maria De Filippi ci ha stupito superando se stessa con un’edizione da record di uno dei programmi più amati di sempre. Il talento di Maria nel raccontare storie è unico e inimitabile, magnetico: sa come nessun altro emozionare, commuovere, divertire… Ed è lei stessa la prima ad emozionarsi, commuoversi, divertirsi… Dentro “C’è posta per te” ci sono le storie di tutti noi e si riflette profondamente sulle relazioni interpersonali, in generale sulla vita… Grazie a Maria e al suo straordinario gruppo di lavoro per questa trasmissione bellissima».

