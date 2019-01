C'è posta per te, Maria de Filippi blocca l'ospite: «Dettagli troppo intimi». E il pubblico applaude

A C'è posta per te Maria De Filippi ha raccontato la storia di Antonio, un uomo che ha scritto al programma di Canale 5 per incontrare la madre biologica Maria Rosaria. Quando la donna si è presentata in studio la De Filippi è stata costretta a "censurarla", gesto molto apprezzato dal pubblico.

Antonio, che ha scritto a C'è posta per te, pur essendo cresciuto in una famiglia meravigliosa, ha sempre covato il desiderio di conoscere la sua madre biologica, così ha pensato di rivolgersi alla redazione anche grazie all'incoraggiamento dei figli. È così che in studio è arrivata Maria Rosaria, la vera madre di Antonio, che ha cercato di spiegare al pubblico e a suo figlio il motivo dell'abbandono. Il racconto di Maria Rosaria è ricco di dettagli molto intimi, ed è proprio per questo che Maria De Filippi l'ha bloccata, invitandola a interrompere per tutelare la sua sfera privata.

Il gesto della De Filippi è stato molto apprezzato dal pubblico, che ne ha elogiato correttezza e sensibilità.



