Striscia la notizia, l'inviato Brumotti aggredito a Monza dagli spacciatori

Un altro brutto episodio che ha visto protagonista Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la notizia, infatti, è stato aggredito a Monza da alcuni spacciatori nei pressi della stazione. Brumotti, noto biker, con la sua bici racconta le storie nelle piazze di spaccio italiane. E purtroppo, molto spesso, cade vittima degli agguati dei balordi.

Ecco il suo racconto nel post di Instagram dove è stata pubblicata la foto dopo l'aggressione: «Siamo stati accolti in maniera particolare anche alla stazione di Monza !!!! Sassi e bottiglie ..... ho capito che non fanno la differenziata! Abbiamo documentato il forte spaccio di cocaina che avviene ogni giorno alla stazione di Monza davanti agli occhi di tutti ! Cerchiamo di riappropriarci del territorio attraverso lo sport,anche se per poco tempo lo spaccio si placherà ! Evviva il popolo di Striscia la notizia , seguiteci nei prossimi giorni e vi faremo vedere la situazione»

Ultimo aggiornamento: 16:16

