Enrico Brignano e Flora Canto ospiti a Verissimo raccontano a Silvia Toffanin la loro storia d'amore che si è arricchita con la nascita dei loro bambini, Martina e Niccolò. Ospite del pomeriggio di Canale 5 Brignano confessa subito che l'incontro con Flora per lui è stato una vera svolta: «Per me è come una seconda vita, una seconda chance. Sono grato di quello che ho avuto e degli errori fatti che mi hanno portato qui».

Brignano nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin racconta come ha conquistato Flora: «Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli. Sono cintura fresca di frutta e verdura ed è così che l'ho conquisata, con cassatte di frutta e ortaggi». La Canto - lodando le sue doti di padre - racconta della tranquillità di Brignano durante i parti: «Lui mi è stato accanto e ha saputo darmi un grande conforto». Poi ironicamente aggiunge: «E va detto che ogni volta che abbiamo pensato di fare un figlio lui subito, zac, al primo tentativo».

Tutti e due si commuovono ricordando la proposta di matrimonio ricevuta da Flora all'arena di Verona: «Devo dire che è stata una delle cose più emozionanti della mia vita». Poi l'attore annuncia che le nozze ci saranno a fine giugno.