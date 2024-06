Bridgerton 3, il 13 giugno la seconda parte su Netflix: cosa vedremo e tutti gli spoiler

L'attesa è finalmente terminata. La seconda parte della terza stagione di Bridgerton debutta su Netflix giovedì 13 giugno. I primi quattro episodi erano già arrivati sulla piattaforma a maggio scorso, mentre le ultime puntate si sono fatte attendere. L'inizio della terza stagione aveva davvero tenuto i fan attaccati allo schermo, ma per loro è giunto finalmente il momento di conoscere tutti i nuovi dettagli dell’alta società londinese. E attenzione, da questo momento si leggeranno molti spoiler!

Bridgerton 3, gli amori (veri) nati sul set: le coppie che non ti aspetti

Come ci eravamo lasciati: la passione tra Colin e Pen

Il maestoso mondo di Bridgerton ha portato alla ribalta numerose coppie in erba nel corso delle sue tre stagioni: Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings, Kate Sharma e Anthony Bridgerton e, ora, Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Nell'ultimo episodio della prima parte della terza stagione è andato in scena il coronamento del sogno d'amore - e anche un po' erotico - di Penelone: Colin ammette i suoi sentimenti alla dama e lei non può fare altro che ricambiare, dichiarando di aver sempre provato più di una semplice amicizia. La scena si svolge in una carrozza: Penelope aveva lasciato il ballo organizzato dalla regina infuriata e delusa, perché Lord Debling, dopo averle chiesto la mano, si accorge dei sentimenti che legano Penelope e Colin e annulla così la proposta di matrimonio appena fatta.

La prima parte della terza stagione si era quindi conclusa con una scena focosa: Colin e Pen si baciano appassionatamente, interrotti soltanto quando la carrozza arriva di fronte a casa Bridgerton. Il ragazzo invita la dama ad entrare e l'episodio si conclude con una proposta emblematica: «Penelope Featherington, vuoi sposarmi o no?».

Tutti gli spoiler dei prossimi episodi

Stando a come ci eravamo lasciati e a cosa si vede nel trailer ufficiale dei prossimi episodi, la storia d'amore tra Penelope e Colin è il fulcro del finale della terza stagione.

Ma prima o poi tutti i nodi vengono al pettine: presto o tardi Colin potrebbe quindi scoprire che la sua promessa sposa è la misteriosa Lady Whistledown. La loro storia, appena nata, volgerà quindi al termine?

Ma c'è un'altra coppia che è stata lì fin dall'inizio: Will e Alice Mondrich. La loro è una relazione rara e consolidata nel mondo di Bridgerton, i due sono sposati da diverso tempo e hanno tre figli. La coppia è apparsa sugli schermi prima in qualità di amici del Duca, poi come proprietari di un'attività in proprio.

La terza stagione è però decisiva anche per loro, poiché dopo aver ottenuto una cospicua eredità diventano parte dell'alta società. E nei nuovi episodi potremmo quindi continuare a vedere il loro complesso viaggio alla scoperta della ricchiezza ritrovata.

Martins Imhangbe, meglio conosciuto come Will Mondrich, dichiara di essere «orgoglioso di onorare queste persone, perché spesso vengono cancellate dalla storia. Non sapevo di Bill Richmond finché non ho ottenuto l'audizione».