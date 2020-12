Boschi attaccata dalla Gruber: «Fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni». La replica: abbassata per un selfie

Acceso scontro verbale ieri sera tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi a «Otto e mezzo» su La7. Dopo la richiesta di spiegazioni della presentatice, per delle foto pubblicate sul settimanale Chi in cui la capogruppo alla Camera di Italia Viva, è stata immortalata senza la mascherina in un luogo pubblico, in compagnia dell'attore Giulio Berruti.

«Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l'avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie» spiega la Boschi, infastidita per la polemica accesa dalla Gruber. «Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina», dice Boschi.

«Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni», incalza Lilli Gruber.

Successivamente, la deputata di Italia viva ha postato un tweet: «Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori».

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

Non tardano i commenti di solidarietà dei diversi esponenti politici per la discussa vicenda: «Anche a me ha dato fastidio il rimprovero della Gruber alla Boschi. Sono fidanzati, lei e Berruti, stanno bene insieme, ma che male c'è se si fanno una foto senza mascherina. Senza parole. Solo parolacce». Così Francesco Storace su twitter.

«Che triste spettacolo dalla Gruber vedere Maria Elena Boschi provocata in ogni modo con assurde polemiche sulla sua vita privata. La sua reazione? Stile, educazione, competenza e serenità. Ne esce vincente. La migliore risposta possibile quando una donna usa simili polemiche su un'altra donna». Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della puntata di Ieri di Otto e mezzo.

Che triste spettacolo dalla #Gruber vedere @meb provocata in ogni modo con assurde polemiche sulla sua vita privata.

La sua reazione? Stile, educazione, competenza e serenità. Ne esce vincente. La migliore risposta possibile quando una donna usa simili polemiche su un’altra donna — Raffaella Paita (@raffaellapaita) December 8, 2020

«La puntata di 8 e 1/2 di ieri sera è stata condotta da Lilli Gruber in modo estremamente parziale: dispiace vedere come una giornalista che si è sempre distinta per il suo sostegno alle donne anziché rimanere su tematiche che interessano il Paese, voglia discutere della vita privata di Maria Elena Boschi davanti a milioni di telespettatori». Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice di Iv. «Il livore gratuito è stato palese ed è francamente inspiegabile, soprattutto perchè proviene da una giornalista che si definisce femminista», aggiunge Sbrollini.

