Black Out: vite sospese, stasera in tv su Rai1 la seconda puntata: cast e trama. Dove è stata girata la fiction con Alessandro Preziosi?

L'esordio è stato da applausi per Black Out: vite sospese. Torna per la seconda puntata, stasera in tv, 24 gennaio alle 21.25 su Rai 1 la fiction con Alessandro Preziosi. La serie composta in tutto da 4 appuntamenti (i prossimi fissati per il 30 gennaio e il 6 febbraio) racconta la storia di un gruppo di clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, che vanno in Trentino per trascorrere le feste di Natale in compagnia dei propri cari. Ma la terra trema e il distacco di un'imponente slavina isola la Valle e impedisce i soccorsi possibili dall'unico passo che la collega con il resto del mondo. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un'esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuor, solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità. Un mistery intenso ed emozionante diretto da Riccardo Donna (girato in grande formato 6 K utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali).

Ieri è andata in onda la prima puntata e stasera la fiction torna su Rai 1 alle 21.30.

La trama - Protagonista del primo episodio della puntata di stasera è Claudia (Rike Schmid) che, dopo aver salvato la piccola Elena, si vede impantanata in un incidente. La donna si accorge però che l'inconveniente non è stato fortuito, bensì provocato da qualcuno. Giorgio (Massimo Mesciulam) è un parente del proprietario del resort e lo vediamo intento a trasportare un sopravvissuto, portandolo in ospedale. L'uomo è caduto da un elicottero che un giorno prima volava proprio sulla valle.

Il cast: Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco, Rike Schmid è Claudia Schneider, Marco Rossetti è Marco Raimondi, Aurora Ruffino è Lidia Ercoli, Mickaël Lumière è Karim, Caterina Shulha è Irene, Juju Di Domenico è Anita Raimondi, Federico Russo è Riccardo Lo Bianco, Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin. Massimo Mesciulam è Giorgio, Giorgio Caputo è Ruggero Volturno, Magdalena Grochowska è Sarah Zanin, Maria Roveran è Petra Zanin, Veronica Urban è Silvia, Alessandro Riceci è Umberto, Maurizio Fanin è Andrea, Eugenio Franceschini è Luca, Fabio Sartor è Max Zanin