Bianca Guaccero, i fan contro Detto Fatto: «Noioso. Manca Giovanni Ciacci». Lei reagisce così

Bianca Guaccero , i fan contro la nuova edizione di Detto Fatto: «Noiosa. Manca Ciacci». Lei reagisce così. È ricominciata da due giorni, l'ottava stagione del factual show di Rai2. Quest'anno con tante novità: la nuova collocazione oraria alle 14.50 e due nuovi co-conduttori al posto di Giovanni Ciacci , Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Ma più di qualcosa avrebbe fatto storcere il naso ai telespettatori.

Bianca Guaccero si toglie il reggiseno a Detto Fatto: «Io sono così, prendere o lasciare»

Su Instagram, i follower di Bianca Guaccero sono partiti alla carica: «Urli troppo, hai un sorriso forzato, non sei spontanea come l'anno scorso». E ancora: «Manca l'ironia di Giovanni Ciacci. Carla Gozzi non stravolge i look come lui e il ruolo di Guillermo Mariotto è antipatico».

Tra i follower, c'è anche chi apprezza i cambiamenti e le new entry, ma le critiche hanno spinto Bianca Guaccero a rispondere. Poco fa la replica in un post di Instagram: «Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata. State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti!!!».

I fan apprezzano il gesto di Bianca Guaccero: «Sei meravigliosa e umile». Cambierà Detto Fatto ? Staremo a vedere.



