Bianca Berlinguer a Io e Te, la gaffe di Pierluigi Diaco: «Brava, amo la noia e la tv noiosa»

La conduttrice di Carta Bianca Berlinguer è stata ospite nel salotto di Rai1 e ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi a Mixer agli ultimi mesi di lavoro in tempo di covid.

Pierluigi Diaco allibito a 'Io e Te': operai "interrompono" la diretta con trapano e martello

Presentandola, Diaco ha speso delle parole di grande apprezzamento per la giornalista figlia di Enrico Berlinguer, definendo il suo stile di conduzione «libero e spontaneo». Ma c'è una frase in particolare che attira l'attenzione dei follower. Diaco infatti aggiunge: «Amo la noia e la noia in televisione...». Immediati i commenti su Twitter: «Ma sta le sta dicendo che fa un tv noiosa?».

Probabilmente, Diaco non si riferiva all'ospite ma a un proprio gusto televisivo. I follower però fanno ironia: «Ti piace la noia? Ce n'eravamo accorti». Lui autoironico: «In me alberga un 95enne».

Ultimo aggiornamento: 26 Giugno, 07:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA