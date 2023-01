Bianca Aztei, Stefano Corti racconta la nascita del figlio e lo scherzo fatto alla compagna: «Stava per lasciarmi»

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati da poco genitori del piccolo Noa Alexander, con non poche difficoltà e dolore. Ieri, 24 gennaio, La Iena ha voluto raccontare il parto, mostrando il punto di vista del papà e chiarendo anche alcuni punti poco chiari ai loro followers. «Finalmente è nato, ce l'abbiamo fatta». Stefano Corti racconta così la nascita del figlio Noa Alexander, avuto con Bianca Atzei lo scorso 18 gennaio a Le Iene. Il neopapà, ha ripercorso quei momenti dal giorno in cui ha scoperto sarebbe diventato genitore al momento in cui lo ha conosciuto.

Bianca Atzei, il compagno racconta il parto

«Un giorno ero sul divano e dopo un po' è arrivata la mamma di Bianca con un piatto chiuso dicendomi di guardare dentro. Io ho aperto e c'era il test di gravidanza con scritto incinta». Noa Alexander è stato un figlio voluto, che i neogenitori hanno cercato e voluto per tre anni. «Non arrivava e abbiamo provato a fare la fecondazione assistita. È rimasta incinta e poi, purtroppo, al terzo mese di gravidanza, ci hanno detto che non c'era più la vita. Poi ci abbiamo riprovato ed è arrivato in maniera naturale». Le telecamere di Italia 1 hanno seguito la coppia in ospedale il giorno della nascita del bambino: «Ho iniziato a percepire la sensazione di essere padre nel momento in cui il medico tirava fuori la testa di nostro figlio da Bianca. Abbiamo fatto il cesareo, quindi non c'è stata la famosa corsa all'ospedale». E per La Iena le amozioni sono state fortissime: «Ero più teso io di lei», e aggiunge: «Ho visto il chirurgo che tirava fuori dalla pancia Noa, è stata un'emozione incredibile».

Lo scherzo

In tutto questo però, visto che Le Iene restano Iene, non è mancato uno scherzo con il quale ha quasi rischiato di essere lasciato dalla neomamma.

Corti ha mostrato gli attimi poco prima del parto e la nascita del loro bambino: «Abbiamo fatto il cesareo perché il bambino era podalico, quindi non c'è stata la classica corsa in ospedale», afferma, confessando che l'ultimo mese di gravidanza per Bianca è stato molto duro e faticoso. Nel servizio mandato in onda a Le Iene Corti mostra tutta la sua ansia e l'attesa prima del parto, coronata con la gioia della nascita del loro bambino. Poi però confessa di averle fatto uno scherzo.

Il filmato a Le Iene

«Avevamo stabilito che se fosse stato maschio il nome lo avrebbe scelto lei. A me piaceva Noah, a lei Alexander, però alla fine ha scelto di chiamarlo Noa Alexander, imponendomi però di togliere l'h finale dal nome». Corti fa però credere alla Atzei, con un falso certificato di nascita, di averlo registrato con l'acca. La cantante, provata dal parto, resta molto delusa dalla sua decisione e i due hanno una piccola discussione alla fine della quale Bianca, anche se con toni pacati, gli fa capire di aver esagerato affermando: «Fino a quando non mi scoccio e ti mando a f***». Temendo il peggio a quel punto Corti rivela lo scherzo tra le risate sue e di Bianca che commenta: «Ma anche ora dovete rompermi le p***».