Nella prima puntata di “Viva RaiPlay!”, in onda il 13 novembre alle 20,35 solo sulla piattaforma RaiPlay, ci sarà Biagio Antonacci, che finalmente approderà nel tecnologico studio di via Asiago in anteprima esclusiva con il suo nuovo singolo. Nella prima puntata da 50 minuti su RaiPlay ci saranno anche Paola Cortellesi e i Meduza, il trio italiano dei record della musica house. © RIPRODUZIONE RISERVATA