Benedetta Rossi, lo sfogo su Instagram: «Giorni difficili». Il marito Marco è al suo fianco

Benedetta Rossi non si è ancora ripresa dalla morte del suo cane Nuvola e dopo qualche giorno di silenzio è tornata su Instagram con un post commovente: «Giorni difficili». Il marito Marco è con lei. Dopo la morte del cane Nuvola, la cui scomparsa era stata raccontata con un post sui social network, dopo qualche giorno di silenzio, la food-blogger più famosa d'Italia torna su Instagram con un messaggio per i suoi follower che le sono stati molto vicini dopo la morte del suo cane Nuvola.

Benedetta Rossi, l'abbraccio social dopo la morte di Nuvola. Antonella Clerici: «È stato come rivivere l'agonia di Oliver»

Benedetta Rossi, morto il cane Nuvola: «Da lui ho imparato l'amore, è stato con noi 17 anni»

Benedetta Rossi, infatti, in una foto che la ritrae con il marito Marco, ringrazia tutta la sua community per "l'affetto dimostrato" dopo la perdita di Nuvola. Sono stati tanti i messaggi ricevuti: «Abbiamo sentito un abbraccio caloroso che ci ha aiutato e confortato moltissimo in questi giorni difficili. Buon Ferragosto a tutti, ragazzi».

Nei commenti al post di Benedetta Rossi, non mancano cuori e risposte ancora una volta pieni di ammirazione e affetto nei confronti della food blogger che con "fatto in casa da Benedetta" ha raccolto una community di persone molto coese.

In pochissimi minuti il post di Benedetta fa il pieno di like e di commenti, segno dell'evidente vicinanza che esiste tra lei e i suoi fan.



Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA