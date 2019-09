Benedetta Parodi: «I miei incidenti virali sul web? La cosa mi diverte»

Benedetta Parodi non è una presentatrice come un’altra. Fa parte di una categoria particolare: quella dei personaggi che smuovono il web. L’abbiamo incontrata alla sfilata Primavera/Estate 2020 di Luisa Spagnoli a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Benedetta Parodi, il gesto che ha fatto inorridire i fan di Bake Off: «Non è igienico»



La ferita di Benedetta Parodi

Già, perché dopo la prima esperienza della Maison alla Milano Fashion Week nel 2018 per i 90 anni del marchio, le vendite di Luisa Spagnoli sono cresciute. E così adesso l’azienda fondata a Perugia nel 1928 punta sulle sfilate per mostrarsi al mondo della moda con una veste nuova, più fresca.

E non dimentica l’importanza delle celeb. Nicoletta Spagnoli ha invitato, tra le altre, l’attrice Luisa Ranieri che ha interpretato Luisa Spagnoli nella fiction di Rai Uno campione di ascolti nel 2016, la modella e attrice Eva Riccobono, la cantautrice Paola Turci, la conduttrice Caterina Balivo, la prima ballerina del Teatro alla Scala Marta Romagna e, per l’appunto, la conduttrice Benedetta Parodi.

Raggiante, nonostante il braccio ancora bendato a causa della scottatura provocata con il ferro da stiro. Un incidente che è diventato virale sul web. E se i fan si preoccupavano, gli haters hanno subito pensato a un contrattempo ai fornelli. Ma lei non si scompone. «I miei incidenti diventano virali? La cosa mi diverte. Faccio delle mie imperfezioni la mia forza». In questa ironia si cela la sua vera bellezza. Allegra e disponibile, ci spiega poi: «Sto assaporando la gioia di scegliere nel mio lavoro solo progetti in cui mi diverto». Inevitabile parlare infine di moda «Mi sono fatta contagiare dal revival dello stile anni ’80». E conclude la video intervista mostrandoci la cintura anni ’80 della mamma.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA