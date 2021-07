Stasera in tv venerdì 9 luglio su Rai 2, «Belve»: ospiti di questa puntata Chiara Francini e Antonella Elia

Venerdì 9 Luglio 2021, 10:38

Stasera in tv andrà in onda su Rai 2 alle 22:55 il talk «Belve» condotto da Francesca Fagnani. Nona puntata della stagione nella quale sarannno ospiti due donne dello spettacolo: l'attrice Chiara Francini e la soubrette Antonella Elia.

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto NOVITA' Stefania Orlando, la famiglia si allarga L'EVENTO Eurovision 2022, Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan SOCIAL Tommaso Zorzi litiga con Selvaggia Lucarelli LA PUNTATA ​Temptation Island 2021, Tommaso e Valentina si

Le due protagoniste: Chiara Francini e Antonella Elia

Le due protagoniste di puntata, che sull'’ironia hanno costruito una carriera: Antonella Elia e Chiara Francini. La prima si definisce una spalla perfetta: nata e cresciuta al fianco di tre icone della televisione italiana, Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, è diventata nel tempo icona lei stessa, con il personaggio della svampita che tutti conoscono. La soubrette si racconterà a Francesca Fagnani e spiegherà chi è la donna dietro la maschera televisiva: gli amori infelici, la perdita dei genitori, il rimpianto per il figlio mai avuto, ma anche le cattiverie di cui non si pente e le frustrazioni per la carriera che avrebbe potuto fare e non ha fatto.

Eurovision 2022, Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan conduttori? L'indiscrezione Rai

Chiara Francini invece, vede in se stessa una bellezza rinascimentale, volto botticelliano, ma con una lingua tagliente: partita da Campi Bisenzio, dove è nata e cresciuta, con una valigia gialla in direzione di Roma, ha sfondato nel cinema, a teatro e con romanzi da migliaia di copie. Proprio come aveva stabilito. Nello studio di Belve si racconterà a ruota libera: il desiderio di maternità, gli “uomini che non la sanno corteggiare, le attrici raccomandate che hanno preso ruoli al suo posto e le sue paure.

Stefania Orlando, la famiglia si allarga: «Io e mio marito vogliamo prendere un ragazzo in affido»