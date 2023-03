Belve, finale tagliato? La reazione di Francesca Fagnani a fine puntata

Mercoledì 1 Marzo 2023, 11:37

L'ultima puntata di Belve, andata come previsto in onda su Rai2, ha lasciato con l'amaro in bocca gli spettatori che seguono il programma fino all'ultimo minuto. La trasmissione, infatti, ha subito un taglio inaspettato verso la parte finale, privando i telespettatori del consueto blocco fatto di fuori onda e altre immagini inedite. La stessa Francesca Fagnani ha commentato su Twitter, scrivendo: "Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace". Il pubblico, infatti, se n'è accorto immediatamente e ha commentato aspramente la scelta televisiva. "Scusate ma Belve è anche i fuori onda. I momenti prima di registrare, la prova dello sgabello, i convenevoli. Non potete tagliare una parte così cruciale" ha scritto un utente su Twitter.

