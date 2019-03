Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Sanremo Young, la minaccia di lei spiazza tutti

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme in tv a Sanremo Young. Ieri, l'ex ballerino di Amici si è fermato per l'intera puntata e ha preso posto proprio accanto all' (ex?) moglie. I genitori di Santiago sono apparsi complici e affiatati. Da tempo ormai si vocifera di un loro ritorno di fiamma. E durante la puntata è volata qualche frecciatina... Dopo l'esibizione di Belen insieme a Eden, Antonella Clerici ha chiamato Stefano De Martino a commentare. Ma la showgirl argentina lo avrebbe ammonito ironicamente così: «Stai attento a quello che dici, che ti faccio alzare la mensilità». Pronta la replica del ballerino: «Parlo solo in presenza del mio avvocato».

Ultimo aggiornamento: 14:49

