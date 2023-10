Behice di Terra Amara ospite a Verissimo: cosa sappiamo sul Esra Dermancıoğlu, età figli, curiosità

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto pomeridiano di Canale 5 in onda tutti i weekend dalle 16.30. Tra i tanti ospiti della puntata di sabato ci sarà anche l'attrice turca Esra Dermancıoğlu, ovvero Behice di Terra Amara, la soap turca in onda sempre sulle reti Mediaset.

Attrice di cinema, teatro e tv, arriva nel mondo dello spettacolo in realtà molto tardi. Vediamo allora insieme chi è davvero l'attrice che interpreta la perfida zia di Mujgan.

Chi è Behice

Esra Dermancıoğlu è nata a Istanbul il 7 dicembre 1968 e oggi ha 55 anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Esra Dermancıoğlu ha una figlia di vent’anni che si chiama Refia, nata nel 2003 e avuta dal suo ex marito. Sui social è presente con un profilo ufficiale Instagram che vanta oltre 590mila followers, sul quale condivide momenti del suo lavoro ma anche scatti più intimi.