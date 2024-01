Beatrice Luzzi, il messaggio che divide i social: al Grande Fratello scoppia il caso delle “torri gemelle”

Mercoledì 31 Gennaio 2024, 19:45

Un messaggio di Beatrice Luzzi sta facendo discutere moltissimo i telespettatori del Grande Fratello per via di un paragone non proprio azzeccato sul giorno dell'11 settembre e dell'attacco terroristico alle torri gemelle del 2001. La questione sta interessando tantissimo i fan del reality show di Casa Mediaset, molti dei quali hanno cominciato a prendersela contro l'attrice romana, accusandola di aver messo sullo stesso piano una tragedia internazionale e un programma di intrattenimento. Ma cosa avrà mai causato Bea con quelle parole? Era davvero così pesante la sua affermazione? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



