Beatrice Luzzi torna nella Casa del Grande Fratello e scrive una lettera al padre scomparso: «Grazie di tutto»

Il Grande Fratello ha accolto la richiesta di Beatrice Luzzi, quella di rientrare dentro la Casa del Grande Fratello. Lo fa a sorpresa, uscendo dalla porta rossa del confessionale. Una decisione non semplice, combattuta. Ma alla fine ha deciso di tornare, continuare la sua avventura. «Mi sono ricordata le parole nell'ultimo incontro con mio padre: "Questa volta non mollare, non come al solito. Vai in fondo, fino a dove riesci". E allora per onorare lui, sapendo che mia madre è accompagnata in questo dolore da altri figlie, dai miei figli, ho deciso di tornare. Lo faccio con senso di responsabilità, con onestà, rispetto. Spero si possa fare un passo avanti tutti insieme».

Il ritorno

Beatrice è commossa.

Lo sono tutti. Il primo ad abbracciarla è Vittorio, poi Fiordaliso. Massimiliano è il terzo. Il loro è un abbraccio vero, senza parole. Poi tocca a tutti gli altri. Piano, piano Beatrice ritrova anche la forza di sorridere. Ma il viso è ancora scavato, quello di una persona colpita al cuore.

La lettera

Prima di far ritorno in Casa, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video, una lettera indirizzata a suo padre che Beatrice legge con la sua voce: «Mio amatissimo babbo, sono qui a ringraziati per tutto quello che mi hai dato, la vita prima di ogni altra cosa. Le cure che non ha mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che ti contradiceva. Al tuo funerale nessuno di noi ha pianto. In cuore nostro sapevamo che era quello che volevi: andare via...». Una lettera molto toccante che ha fatto cadere tante lacrime dentro la Casa del GF, anche a chi è lontana da lei