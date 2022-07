Battiti Live, la scaletta della prima serata su Italia 1: Fedez, Tananai, Coez, Elettra Lamborghini e tanti altri

Martedì 5 Luglio 2022, 18:11

Battiti Live sta tornando ed accompagnerà per cinque settimane gli italiani pronti a seguire gli artisti che si esibiranno nel corso degli appuntamenti. La prima puntata andrà in onda questa sera su Italia 1 e per il sesto anno consecutivo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri condurranno il programma. Insieme alla coppia ci sarà anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo le emozioni del pubblico presente nelle piazze.

FOTO:@KIKAPRESS MUSICA:SUMMER- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Battiti live, Elisabetta Gregoraci difesa dai fan del programma: troppa attenzione sulle sue gaffes?