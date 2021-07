Stasera in tv, martedì 13 luglio su Italia 1 «Cornetto Battiti Live»: curiosità e anticipazioni dello show musicale dell'estate

Martedì 13 Luglio 2021, 12:31

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:18 lo show musicale dell'Estate «Cornetto Battiti Live». La kermesse musicale con i più importanti cantanti del momento torna in tv per cinque serate sulla rete Mediaset.

Le anticipazioni

Il concerto presentato Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci è andato in diretta su Radio Norba e sarà per cinque serate su Italia 1. Per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ha ospitato il palco del concerto, ma che sara itinerante: 15 le esibizioni. La rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale, tra cui: Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Coma Cose, Irama e Annalisa.

