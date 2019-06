Pamela Prati, Barbara D'Urso svela la verità: «Gli avvocati ci hanno chiesto tanti soldi»

L'arrivo di Pamela Prati a “Live non è la D'Urso” era stato annunciato con un comunicato stampa da Mediaset, ma nel tardo pomeriggio la smentita: la Prati ha dato forfait. Durante la diretta di Live, Barbara D'Urso ha fatto una rivelazione choc rivolgendosi al suo pubblico: «Ho deciso di raccontarvi tutto. Non voglio prendervi in giro, ma gli avvocati di Pamela Prati ci hanno chiesto dei soldi».

Pamela Prati dunque non c'è, Barbara D'Urso spiega cosa è successo durante la diretta di Live non è la D'Urso:

«Poichè ho un rapporto molto trasparente con chi mi segue ho deciso di raccontarvi tutto... veramente tutto».

Parte la clip di riepilogo su Pamela Prati.

«Un paio di giorni fa - spiega Barbara D'Urso - gli avvocati di Pamela Prati ci hanno chiesto di darle la possibilità di replicare alle accuse. Io sono stata molto felice di questo, la replica sarebbe stata a titolo completamente gratuito, ero felice di darle spazio. Ma non perchè doveva raccontare a me, ma perchè aveva diritto di replicare a voi quale era la sua verità».

La D'Urso ha sottolineato più volte l'importanza di dire tutta la verità al suo pubblico e che l'intervento della Prati doveva essere completamente gratuito.

«Io ho accettato molto volentieri, ma Pamela ha posto una condizione, quella di incontrarmi. Ho detto va bene. Ieri sera alle 21.30 è arrivata Pamela Prati, partita appositamente da Roma insieme ai due avvocati, sarebbe dovuta ripartire domani mattina. Era tranquilla, veniva da un bellissimo evento a Capri. Mi ha fatto vedere e sentire dei messaggi, anche del piccolo Sebastian. Siamo state un'ora e mezza, era tutto organizzato. Un'artista ha tutto il diritto di chiedere un cachet, ma in questo caso sono stata chiara, doveva essere a titolo gratuito, anche perchè Pamela ha sempre detto di non voler lucrare. Questa mattina sono arrivate le richieste degli avvocati. Prima la richiesta di vedere domande scritte, poi che dovevo mettere per iscritto che avrei dovuto stare dalla sua parte e che addirittura alla fine avrei dovuto abbracciarla».

In pratica Pamela con i suoi avvocati volevano dettare le regole e definire in tutto e per tutto il copione della trasmissione.

«Nel tardo pomeriggio arriva un messaggio al nostro produttore dall'avvocato di Pamela Prati - prosegue la D'Urso in quella che è una vera confessione choc - che diceva che stava portando Pamela in aereoporto e che non sarebbe venuta in studio se non le avessimo garantito una cifra molto alta, di una decine di migliaia di euro. Non voglio parlare di ricatto perchè è una brutta parola, ma dire: se non ci date questa cifra lei non scende dalla macchina... abbiamo detto ok lei non scende dalla macchina. Non ho nulla contro Pamela Prati, ma ho un rapporto di fiducia con voi e vi dovevo delle spiegazioni. Io non intendo prendere in giro nessuno, è giusto che sappiate come sono andate avanti le cose».

