Barbara D'Urso, caos Valeria Marini a Pomeriggio 5: «Ha avuto un trauma cranico»

Barbara D'Urso, caos in diretta. Valeria Marini trafelata: «Sono appena arrivata, ha avuto un trauma cranico...». Oggi, la showgirl è stata ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per festeggiare in diretta il suo compleanno. Ma all'inizio dell'intervista, Valeria Marini appare trafelata.

Valeria Marini spiega «Sono appena arrivata da casa di mia madre - spiega - qualche giorno fa è scivolata su un sanpietrino e si è fatta molto male. Ha un braccio rotto e ha avuto un trauma cranico... Però è forte e si riprenderà».

Barbara D'Urso, pronta per festeggiare Valeria, rimane di sasso e mando un saluto a mamma Gianna: «Un grosso bacio, si riprenderà presto».



