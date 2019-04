Pomeriggio 5, Guendalina Tavassi: «Cristian Imparato ebbe un flirt con il mio parrucchiere»

«Cristian Imparato del Grande Fratello 16 ha avuto un flirt con il mio parrucchiere e ha fatto ricorso alla chirurgia estetica». A riverlarlo, Guendalina Tavassi oggi in diretta a Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso. Ma il cantante non avrebbe mai fatto outing. «Me lo ha raccontato il mio parrucchiere che è una persona seria - continua Guendalina - hanno avuto un flirt. Poi a causa di una malattia, Imparato è dimagrito molto ed è ricorso alla chirurgia estetica per labbra e zigomi».

Barbara D'Urso però ricorda: «Cristian Imparato non ha mai rivelato di essere gay e ha sempre negato si aver fatto ricorso alla chirurgia estestetica». Dove starà la verità? Staremo a vedere.

