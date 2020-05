Barbara D'Urso indignata per la denuncia in diretta a Pomeriggio 5: «Un gesto orrendo e violento»

Barbara D'Urso , l'ospite s'infuria a Pomeriggio 5: «Mi ha sputato in faccia», e lei resta allibita. Oggi, la conduttrice ha intervistato in collegamento Barbara, una donna residente a Cerveteri sul litorale romano, vittima di un brutto episodio legato al coronavirus.

La signora Barbara racconta: «Ero al supermercato e ho visto un uomo senza mascherina. L'ho comunicato alle cassiere, lui si è infuriato e mi ha detto 'fatti i caz*** tuoi'. Poi mi ha sputato in faccia. Ora sono preoccupata per la mia salute e per quella dei miei cari. Io accudisco mia madre e mia nonna malata e non posso ammalarmi. Tra l'altro il mio è l'unico stipendio e lavoro a chiamata. A febbraio ho guadagnato 48 euro...».

Barbara D'Urso lancia il video choc in cui si vede il diverbio tra l'uomo senza mascherina e la signora Barbara. Poi la conduttrice commenta: «Sono senza parole, ti ha sputato in faccia. È un gesto orrendo e violento. Ancor di più in questo momento».



