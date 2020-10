Pomeriggio 5, Barbara D'Urso in ansia per il malore dell'ospite: «Portato via in ambulanza»

Grande preoccupazione per Barbara D'Urso quest'oggi nel corso di Pomeriggio 5. La conduttrice, infatti, avrebbe dovuto collegarsi con Salvatore, il romano 63enne che da dieci anni vive in uno sgabuzzino nel quartiere Laurentino. Stamattina l'inviata Giorgia Scaccia era andata a trovare Salvatore, portandogli alcune offerte di ospitalità da parte dei telespettatori di Pomeriggio 5. L'uomo, però, all'arrivo della troupe si è sentito male.

A spiegare l'accaduto è stata Barbara D'Urso in trasmissione: «Salvatore non si è sentito bene. Stanotte a Roma c'è stato un forte temporale e stamattina la troupe lo ha trovato indolenzito e con i brividi di freddo. Hanno chiamato l'ambulanza, vista l'emergenza sanitaria in corso. Il medico ha detto che i dolori sono dovuti alla sua vita indigente». La conduttrice ha chiuso dicendo che farà di tutto per trovare una nuova sistemazione allo sfortunato 63enne.

