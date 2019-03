Barbara D'Urso torna in prime time con un nuovo programma: "Non è la D'Urso" da mercoledì

Nuovo programma per Barbara D'Urso. Nel nuovo prime time di Canale 5, "Live-Non è la D'Urso", due personaggi con parecchio astio tra loro resteranno chiusi in ascensore per almeno una mezzoretta. Poi c'è l'ospite che si lascerà andare a confidenze sulla sua vita, interagendo con interlocutori nascosti in sfere magiche e quindi senza sapere chi siano. Ma anche il pubblico da casa potrà esprimere il suo gradimento su quello che sente, attraverso il meccanismo dei social. Tre ore di diretta per il nuovo prime time in onda da mercoledì e nelle intenzione della rete destinato a diventare un punto fermo nel palinsesto televisivo.

Un programma, targato Videonews, e affidato, come evidente dal titolo, a Barbara D' Urso, volto per eccellenza di Mediaset. «Tanto per cominciare il titolo non l'ho scelto io - ha detto oggi Barbara, presentando il programma - Ricorda ovviamente il noto 'Non è la Raì, ma io mi sono prestata volentieri, sono molto autoironica e mi piace non prendermi troppo sul serio». «Vogliamo che Barbara D' Urso diventi un pilastro anche del prime time», ha aggiunto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. A maggio 62 anni, Barbara si appresta quindi a sbarcare anche in prima serata, dopo i contenitori della domenica e dei pomeriggi e alla vigilia del 'Grande Fratello, di cui sarà la conduttrice. «Stavo benissimo nelle mie ore pomeridiane, per me è un grosso rischio - ha spiegato - Ma era più di un anno che mi chiedevano di fare una cosa del genere, è stato un parto difficilissimo e lunghissimo». «Questo è un prodotto di parole, un genere che spesso impiega tempo per conquistare il pubblico - ha aggiunto - Anche Fazio ci ha messo degli anni per arrivare al suo audience».



Tra i primi ospiti Al Bano con Loredana Lecciso e i loro figli, Heather Parisi, che arriverà dalla Cina, dove vive con il marito e le sue gemelle, Thomas Markie Junior, fratello della principessa Meghan che lei non vuole più vedere e alla quale il giovane rivolgerà un appello per poter conoscere il futuro nipote. Da confermare la presenza di Fabrizio Corona. «Ho accettato di averlo in trasmissione solo perché ha insistito e vuole chiedermi pubblicamente scusa per gli attacchi a me e alla mia famiglia,», ha spiegato Barbara riferendosi in particolare ad un foto scattata anni fa al figlio. Di sicuro non si parlerà di quello che è successo a 'L'isola dei famosì nella puntata scorsa quando è stato mandato in onda un video di Corona su presunti tradimenti della moglie di uno dei concorrenti, Riccardo Fogli. Provocando una tale indignazione che gli autori del programmi sono stati allontanati. «Mi risulta che Corona abbia chiesto scusa», ha detto Barbara che non è voluta entrare nella polemica. «Posso solo dire, parlando ad esempio del Grande Fratello, che io ai concorrenti conosciuti o sconosciuti che siano ho sempre ripetuto 'guardate dovete essere pronti a vedere maciullata la vostra vita, qualunque cosa ci sia nel vostro passato, amanti, creditori, episodi che credevate dimenticati tutto salterà fuorì - ha spiegato Barbara - Quindi io avrei mandato in onda quel video ma non quel modo». 'Live- Non è la D'Ursò andrà in onda fino a giugno. Quindi Barbara si dedicherà a 'La dottoressa Giò' : è ufficiale infatti che ci sarà una seconda serie.

