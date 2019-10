Non è la D'Urso, Barbara va in onda anche senza Morgan: «E' un artista che non rispetta gli artisti». Come fu per Pamela Prati, Barbara D'Urso nonostante la buca all'ultimo minuto del cantante - verso le 18 Morgan ha annunciato che non sarà in studio - manda comunque il blocco che lo riguarda e lo "distrugge".

Morgan: «Non vado dalla D'Urso, mi hanno esasperato offrendomi tanti soldi»

L'ospiete viene annunciato, lui non si presenta, resta un divano vuoto. La prima a farlo fu Pamela Prati, domenica sera, durante la diretta della sesta puntata di Live non è la D'Urso, lo ha replicato anche Morgan

«Come vedete Morgan non c'è - spiega la D'Urso seduta su un divano vuoto - l'ospitata di questa sera era stata confermata dall'avvocato di Morgan con un contratto per un'intervista concordata, tra i vari argomenti anche la sua casa. Lui ha coinvolto mediaticamente tutti, noi per primi. Noi non prendiamo in giro nessuno e proprio per questo vi faccio vedere come avrei iniziato questa intervista con Morgan». La D'Urso lancia il primo video in cui racconta lo sfratto del cantante, poi sottolinea che a voler rendere noto a tutti la sua situazione è stato fin da subito Morgan, così manda il servizio di Striscia la Notizia.

«Verso le 17 telefona il manager di Morgan al produttore di Live e dice ' Morgan non viene più, non posso dire perchè lo comunicherà lui sui social?. Alle 18 Morgan ha scritto le motivazioni sui social, su facebook, e ora spieghiamo tutto». La D'Urso legge, in modo particolarmente teatrale, il post che Marco Castoldi ha pubblicato su Facebook.

«La domanda è ma Morgan con chi l'ha avuto questo meraviglioso dialogo? Non con noi, non ne sappiamo niente, la nostra autrice ha provato a parlare con lui ma Morgan era sempre impegnato, questo terrificante dialogo con chi l'hai avuto? Noi non sappiamo cosa ti hanno detto i tuoi avvocati, il tuo staff, guarda se non sei contento di stare qui stai a casa e chi se ne frega. Siamo basiti! Io penso che Morgan è sicuramente un grandissimo artista ma penso che sia un artista che non rispetta altri artisti e non parlo di me Barbara D'urso che non sono nulla, ma parlo dei giornalisti che hanno lavorato in questa settimana, sono artisti anche gli operai che hanno fatto l'una di notte per fare le prove e capire come portare il piano per far suonare Morgan, sono artisti tutti coloro che hanno organizzato il collegamento con Vittorio Sgarbi. Per quanto mi riguarda il discorso è chiuso qui, ci vediamo tra pochissimo​»



