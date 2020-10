Non è la D'Urso, Barbara sbotta con la Marchesa d'Aragona: «Questa è casa mia, decido io»

Sul finire della puntata di Live non è la D'Urso, un diverbio tra la padrona di casa e la marchesa per "acclamazione personale", ha acceso gli animi. Nell'ultimissima parte di Live non è la D'Urso si sarebbe dovuto parlare ancora una volta della marchesa D'Aragona e delle sue reali origini. Nulla di diverso dalle altre volte, ci sarebbero state delle clip, la marchese avrebbe negato tutto e poi tutti a casa vista l'ora tarda. Peccato che a notte inoltrata, intorno all'una e un quarto, Barbara D'Urso sia stata stoppata proprio dalla marchesa. Daniela Dal Secco aka Marchesa D'Aragona ha interrotto la D'Urso dicendo: «Non erano questi gli accordi, io sono una giornalista e mi avevano detto che sarei venuta qui come giornalista a parlare del Grande Fratello, non voglio essere nuovamente attaccata».

La D'Urso strabuzza gi occhi tra l'incredulo e il divertito: «Marchesa lei non mi ha fatto parlare e non sa nemmeno cosa avrei voluto mandare», la marchesa continua a interromperla e a consigliarle di cambiare argomento, ed è qui che Barbara D'Urso si infuria, ma allo stesso tempo mantiene la calma, prima zittendola: «Quello che succede qui lo scelgo io e lo decido io», poi supportando il suo staff: «Io non sono a conoscenza degli accordi che lei a preso ma mi fido molto dei miei collaboratori, nel rispetto di questo non mando niente». A questo punto anche il pubblico sui social si aspettava il suo iconico «Salutame a soreta», ma niente, la conduttrice ha augurato a tutti la buona notte e chiuso il programma.

