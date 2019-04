Grande Fratello Nip, Barbara D'Urso svela un altro concorrente: «Ecco di chi si tratta»

Grande Fratello Nip, è partito il conto alla rovescia per l'edizione del reality dedicata ai personaggi non famosi. E oggi, durante la diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso avrebbe svelato, o quasi, il nome di un concorrente non proprio sconosciuto al grande pubblico. Ecco di chi si tratta. Alla fine della puntata, la conduttrice ha proiettato la prima pagina di Pomeriggio 5 Magazine e ha esclamato: «Vi giuro non avevo letto. Alberico Lemme nella casa del Grande Fratello? Ma c'è il punto interrogativo o è vero? Ma come può essere, che fino a due minuti fa era in diretta qui con me?». Lo sguardo sornione di Barbara D'Urso non lascerebbe spazio a dubbi: il dottor Lemme, famoso per le sue diete, entrerebbe nella casa del Gf Nip.

Nei giorni scorsi erano già uscite indiscrezioni in merito a presunti concorrenti per niente sconosciuti. Si è parlato di Kikò Nalli (ex di Tina Cipollari), Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex vincitore di Io Canto), Fabrizia De André (nipote di Faber) e Mila Suarez (ex di Alex Belli vista a Uomini e Donne e Temptation Island). Insomma, una sorta di Gf Nip-Vip? Staremo a vedere.

