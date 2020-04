Barbara D'Urso, a Pomeriggio Cinque l'inseguimento in diretta dall'elicottero: è polemica

Un inseguimento in spiaggia, ripreso in diretta televiso dall'inviata di Pomeriggio 5 che era a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza. È accaduto nella puntata di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D'Urso, dove un'inviata, a bordo del velivolo, ha seguito alcuni agenti che, a Jesolo, inseguivano un uomo colpevole di aver passeggiato in spiaggia violando la quarantena per l'emergenza coronavirus.

L'inseguimento, ripreso in diretta dall'elicottero, è stato visto dall'alto: un agente stava cercando di fermare l'uomo, il tutto immortalato dalla telecamera di Pomeriggio Cinque mentre l'inviata commentava così: «Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!».



Cacciassero così gli evasori — andrea facchini 🇪🇺 (@andreafacchini1) April 13, 2020

Le immagini dell'inseguimento hanno infuocato i social newtork. Lo dimostrano i tanti commenti su Twitter. Molti utenti infatti hanno spiegato: «Quello che non stupisce non è Barbara D'Urso, ma il fatto che un'istituzione come la Guardia di Finanza si sia prestata a tutto questo». E ancora: «C'è da preoccuparsi sia per la spettacolarizzazione di questi episodi, ma anche per uno spreco di risorse indegno di un paese civile».

Altri utenti hanno osservato amareggiati: «Allucinante, è tutto vero: ci stanno educando alla delazione e alla gogna, finirà malissimo». Non mancano poi i riferimenti più o meno colti, come chi paragona l'episodio alla serie tv Black Mirror e chi fa notare che l'episodio ricorda molto il finale di Fahreneit 451. C'è poi chi, più prosaicamente, si chiede: «Inseguono la gente che cammina da sola in spiaggia con l'elicottero, perché non fanno altrettanto con chi si macchia di reati gravi, come spaccio, mafia o evasione fiscale?».



