Barbara D'Urso annuncia: «Lo studio non è pronto», Domenica Live slitta di una settimana: via il 22 settembre

«Lo studio non è pronto», Domenica Live slitta di una settimana. Colpo di scena a Pomeriggio 5, durante la prima puntata andata in onda oggi, Barbara D'Urso ha annunciato che Domenica Live partirà il prossimo 22 settembre. Confermata, invece la partenza di Live non è la D'Urso per domenica 15 settembre con tantissime novità.

Domenica Live non partirà più il 15 settembre, ma slitta di una settimana sempre dalle 17.20 alle 18.45, a causa di qualche problema legato allo studio. «Non è pronto» ha detto oggi a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ai suoi telespettatori. Confermatissima invece la partenza di Live non è la D'Urso domenica prossima con tantissime novità come ad esempio la rubrica DNA.



Buone notizie per Mara Venier, che partirà regolarmente con Domenica In, con Orietta Berti come ospite fissa e tantissimi ospiti tra cui: Giulia De Lellis, Romina Power, Amadeus e Arisa.

