Barbara D'Urso, domani Domenica Live non andrà in onda: ecco cosa è successo

Barbara D'Urso e Domenica Live assenti dalla televisione. C'è un giallo sulla puntata di Domenica Live di domani, domenica 10 febbraio, che non andrà in onda su Canale 5. Ufficialmente la presentatrice ha spiegato, durante l’ultima puntata di Domenica Live, che «Quel giorno (il 10 di febbraio n.d.r) ci consegneranno il nuovo studio per il nuovo programma in prime time. Quindi avrò un giorno in più per fare le prove. Ma non si sa ancora se lo studio sarà pronto o meno quel giorno, quindi staremo a vedere».

Certo, fa un po' pensare, la concomitanza con la programmazione Rai che domenica pomeriggio sarà tutta incentrata sul giorno dopo la finale del Festival di Sanremo con una puntata speciale di Domenica In interamente dedicata ai protagonisti della trasmissione canora. Nel palinsesto di Canale 5 è previsto solo una Domenica Live rewind con il meglio delle ultime puntate.

Ultimo aggiornamento: 20:37

